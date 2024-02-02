Рятувальники Одеського порту отримали захисне спорядження

Нове спорядження рятувальників. Фото: АМПУ

Надзвичайники Одеського морського порту отримали нове захисне спорядження від міжнародних партнерів. Йдеться про спеціальний одяг та техніку, яка необхідна під час ворожих обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України.

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За інформацією відомства, наразі порт продовжує покращення матеріально-технічного забезпечення пожежної служби.

"Придбане обладнання посилить захист здоров’я та життя портових рятувальників під час виконання ними своїх службових обов’язків, покращить оперативність дій по ліквідації пожеж та аварій на всій території порту", — йдеться у повідомленні.

Що вдалося закупити

комплекти захисного одягу,

підшоломники,

спеціальні пожежні чоботи HARVIK для усіх рятувальників,

радіостанції,

групові ліхтарі та компресор для наповнення стисненим повітрям дихальних апаратів пожежних.

Нагадаємо, Одеський район отримав допомогу від Червоного Хреста — сучасні електричні обігрівачі. Наразі відомо, що їх розмістять у Пунктах незламності, до яких зможе звернутися кожен охочий.

Також ми писали, що Одеська обласна військова адміністрація оголосила конкурс серед підприємців. Власники малого та середнього бізнесу можуть отримати часткову компенсацію за кредитами, які брали на розвиток своєї діяльності.