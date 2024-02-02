Спасатели Одесского порта получили защитное снаряжение
Чрезвычайные работники Одесского морского порта получили новое защитное снаряжение от международных партнеров. Речь идет о специальной одежде и технике, которая необходима при вражеских обстрелах.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
По информации ведомства, порт продолжает улучшение материально-технического обеспечения пожарной службы.
"Приобретенное оборудование усилит защиту здоровья и жизни портовых спасателей при исполнении ими своих служебных обязанностей, улучшит оперативность действий по ликвидации пожаров и аварий на всей территории порта", — говорится в сообщении.
Что удалось закупить
- комплекты защитной одежды,
- подшлемники,
- специальные пожарные сапоги HARVIK для всех спасателей,
- радиостанции,
- групповые фонари и компрессоры для наполнения сжатым воздухом дыхательных аппаратов пожарных.
Напомним, Одесский район получил помощь от Красного Креста — современные электрические обогреватели. Известно, что их разместят в Пунктах несокрушимости, к которым сможет обратиться каждый желающий.
Также мы писали, что Одесская областная военная администрация объявила конкурс среди предпринимателей. Владельцы малого и среднего бизнеса могут получить частичную компенсацию по кредитам, принимавшим на развитие своей деятельности.
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