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Спасатели Одесского порта получили защитное снаряжение

2 февраля 2024 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Спасатели Одесского порта получили защитное снаряжение
Новое снаряжение спасателей. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Чрезвычайные работники Одесского морского порта получили новое защитное снаряжение от международных партнеров. Речь идет о специальной одежде и технике, которая необходима при вражеских обстрелах.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

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По информации ведомства, порт продолжает улучшение материально-технического обеспечения пожарной службы.

"Приобретенное оборудование усилит защиту здоровья и жизни портовых спасателей при исполнении ими своих служебных обязанностей, улучшит оперативность действий по ликвидации пожаров и аварий на всей территории порта", — говорится в сообщении.

Что удалось закупить

  • комплекты защитной одежды,
  • подшлемники,
  • специальные пожарные сапоги HARVIK для всех спасателей,
  • радиостанции,
  • групповые фонари и компрессоры для наполнения сжатым воздухом дыхательных аппаратов пожарных.

Напомним, Одесский район получил помощь от Красного Креста — современные электрические обогреватели. Известно, что их разместят в Пунктах несокрушимости, к которым сможет обратиться каждый желающий.

Также мы писали, что Одесская областная военная администрация объявила конкурс среди предпринимателей. Владельцы малого и среднего бизнеса могут получить частичную компенсацию по кредитам, принимавшим на развитие своей деятельности.

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