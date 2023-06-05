Рибному господарству Одещини завдано збитків на 1 млн грн

Вилов риби. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Рибному господарству Одеської області протягом останнього місяця нанесено майже 1 млн грн збитків. Лише у травня викрито 106 порушень.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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31 — грубе порушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

25 — за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства),

20 — за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів),

2 — за 85-1 КУпАП (виготовлення, збут, зберігання або реклама заборонених знарядь лову).

За виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений, інспектори оформили 28 актів.

Загалом вилучено 333 кг водних біоресурсів та 301 одиниця заборонених знарядь лову.Сума накладених штрафів становить 36 410 грн.

Збитки становлять 984 385 грн.

Зазначимо, у Білгород-Дністровському районі виявлено 75 ятерів. Екоінспектори їх вилучили, а рибу та раків випустили до лиману.

Нагадаємо, на більшості внутрішніх водойм України нерестова заборона на вилов водних біоресурсів закінчується 10 червня. До цього періоду за порушення правил рибальства передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.