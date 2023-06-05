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Рыбному хозяйству Одесчины нанесен ущерб на 1 млн грн

5 июня 2023 18:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Рыбному хозяйству Одесщины нанесен ущерб на 1 млн грн
Отлов рыбы. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Рыбному хозяйству Одесской области за последний месяц нанесено почти 1 млн грн убытков. Только в мае разоблачено 106 нарушений.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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В мае инспекторы разоблачили 106 нарушений на водоемах Одесской области.

  • 31 — грубое нарушение по ч. 4 ст. 85 КУоАП,
  • 25 — по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства),
  • 20 — по ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов),
  • 2 — за 85-1 КУоАП (изготовление, сбыт, хранение или реклама запрещенных орудий лова).

За обнаружение и изъятие имущества, собственник которого не установлен, инспекторы оформили 28 актов.

Всего изъято 333 кг водных биоресурсов и 301 единица запрещенных орудий лова. Сумма наложенных штрафов составляет 36 410 грн.

Ущерб составляет 984 385 грн.

Отметим, в Белгород-Днестровском районе обнаружено 75 ятеров. Экоинспекторы их изъяли, а рыбу и раков выпустили в лиман.

Напомним, на большинстве внутренних водоемов Украины нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов заканчивается 10 июня. До этого периода за нарушение правил рыболовства предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

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