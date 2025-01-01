Річниця обстрілу Одеси у новорічну ніч 2024 года — фото, відео

Наслідки російського обстрілу 1 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні минає рік з масштабного обстрілу міста російськими дронами-камікадзе. Безпілотники атакували Одесу кілька годин поспіль у новорічну ніч. Ворог цілеспрямовано бив по мирним мешканцям.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, як одесити пережили ту страшну ніч.

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Ніч жаху

Армія РФ атакувала Одещину "шахедами" у ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року. Атака тривала декілька годин. Силам оборони вдалося збити над областю 28 ворожих безпілотників. Один з підбитих дронів, бойова частина якого залишилася неушкодженою, влетів у квартиру у житловому комплексі. Його вилучали спеціалісти.

Наслідки російського обстрілу 1 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Жертви нападу

Внаслідок російського удару загинув 15-річний підліток. Під час атаки він перебував на балконі. Трьох людей доставили до лікарні. Їм діагностували поранення та опіки. Ще четверо постраждалих отримали допомогу на місці.

Наслідки російського обстрілу 1 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Масштаби руйнувань

Внаслідок падіння збитих безпілотників у різних районах міста постраждали три багатоповерхівки та три будинки у приватному секторі, а також господарські споруди й автомобілі. Крім того, один з "шахедів" влучив у припортовий термінал.

Один з багатоповерхових будинків лишився без даху і комунікацій. На сьогодні там демонтували зруйновану частину покрівлі й облаштували тимчасове захисне покриття. Це дозволило відновити у багатоповерхівці теплопостачання. Також фахівці майже повністю відновили ліфтове приміщення та посилили металеві каркаси. Тривають роботи на даху.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року РФ знову атакувала Одещину. Під удар потрапила агрофірма у Білгород-Дністровському районі. Постраждав 29-річний чоловік.

Також ми нагадували про найбільш масштабні обстріли Одеси минулого року.