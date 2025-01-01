Річниця обстрілу Одеси у новорічну ніч 2024 года — фото, відео

Річниця новорічного обстрілу Одеси — як це було
Сьогодні минає рік з масштабного обстрілу міста російськими дронами-камікадзе. Безпілотники атакували Одесу кілька годин поспіль у новорічну ніч. Ворог цілеспрямовано бив по мирним мешканцям.
Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, як одесити пережили ту страшну ніч.
Ніч жаху
Армія РФ атакувала Одещину "шахедами" у ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року. Атака тривала декілька годин. Силам оборони вдалося збити над областю 28 ворожих безпілотників. Один з підбитих дронів, бойова частина якого залишилася неушкодженою, влетів у квартиру у житловому комплексі. Його вилучали спеціалісти.
Жертви нападу
Внаслідок російського удару загинув 15-річний підліток. Під час атаки він перебував на балконі. Трьох людей доставили до лікарні. Їм діагностували поранення та опіки. Ще четверо постраждалих отримали допомогу на місці.
Масштаби руйнувань
Внаслідок падіння збитих безпілотників у різних районах міста постраждали три багатоповерхівки та три будинки у приватному секторі, а також господарські споруди й автомобілі. Крім того, один з "шахедів" влучив у припортовий термінал.
Один з багатоповерхових будинків лишився без даху і комунікацій. На сьогодні там демонтували зруйновану частину покрівлі й облаштували тимчасове захисне покриття. Це дозволило відновити у багатоповерхівці теплопостачання. Також фахівці майже повністю відновили ліфтове приміщення та посилили металеві каркаси. Тривають роботи на даху.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року РФ знову атакувала Одещину. Під удар потрапила агрофірма у Білгород-Дністровському районі. Постраждав 29-річний чоловік.
Також ми нагадували про найбільш масштабні обстріли Одеси минулого року.
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