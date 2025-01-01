Годовщина обстрела Одессы в новогоднюю ночь 2024 года, фото, видео

Последствия российских обстрелов 1 января 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Сегодня уходит год по масштабному обстрелу города российскими дронами-камикадзе. Беспилотники атаковали Одессу несколько часов подряд в новогоднюю ночь. Враг целенаправленно избивал по мирным жителям.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить, как одесситы пережили ту страшную ночь.

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Армия РФ атаковала Одесскую область "шахедами" в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года. Атака продолжалась несколько часов. Силам обороны удалось сбить над областью 28 вражеских беспилотников. Один из подбитых дронов, боевая часть которого осталась невредимой, влетел в квартиру в жилом комплексе. Его изымали специалисты.

Последствия российских обстрелов 1 января 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Жертвы нападения

В результате российского удара погиб 15-летний подросток. Во время атаки он находился на балконе. Трех человек доставили в больницу. Им диагностировали ранения и ожоги. Еще четверо пострадавших получили помощь на месте.

Последствия российских обстрелов 1 января 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Масштабы разрушений

В результате падения сбитых беспилотников в разных районах города пострадали три многоэтажки и три дома в частном секторе, а также хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, один из "шахедов" попал в припортовый терминал.

Один из многоэтажных домов остался без крова и коммуникаций. На сегодняшний день там демонтировали разрушенную часть кровли и обустроили временное защитное покрытие. Это позволило восстановить в многоэтажке теплоснабжение. Специалисты почти полностью восстановили лифтовое помещение и усилили металлические каркасы. Продолжаются работы на крыше.

Напомним, 31 декабря 2024 года РФ снова атаковала Одесчину. Под удар попала агрофирма в Белгород-Днестровском районе. Пострадал 29-летний мужчина.

Также мы напоминали о самых масштабных обстрелах Одессы в прошлом году.