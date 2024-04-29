Річниця українського флоту — в Одесі підняли прапор Військово-Морських сил

біля будівлі Одеської ОВА підняли прапор ВМС ЗС України. Фото: Олег Кіпер

Сьогодні 106 річниця від дня підняття українського військово-морського прапора у Криму на кораблях УНР. Це сталося у Севастопольській фортеці у 1918 році, тоді на лінкорах, крейсерах, деяких есмінцях були спущені червоні прапори та підняті українські.

Про це повідомив Голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



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Біло-синьо-жовтий прапор сьогодні замайорив біля Одеської військової адміністрації. Урочисто стяг військово-морських сил України підняли на флагшток. Рівно 106 років тому цього дня на кораблях чорноморського флоту у Севастопольській фортеці було встановлено українські прапори.

"Дякуємо, рідні, що оберігаєте нас з моря, протистоїте ворогу та забезпечуєте роботу українського зернового коридору, аби забезпечити їжею більш ніж 400 мільйонів людей на планеті", — написав Олег Кіпер.

Підняття українських прапорів

В середині квітня 1918 р. до Севастополя прибула делегація УНР. Після довгих переговорів контр-адмірал Михайло Саблін, який обняв посаду командувача, офіційно оголосив Чорноморський флот флотом УНР та наказав урочисто підняти українські прапори. Це рішення було прийняте з урахуванням підсумків делегатських зборів на лінкорі "Воля" та настроїв української більшості команд. Таким чином, 29 квітня 1918 р. переважна більшість кораблів Чорноморського флоту підняла український прапор.



Прапор ВМС України, який підняли 29 квітня. Фото: Олег Кіпер

Флот України на захисті Чорного моря

Раніше ми писали, що захист Чорного моря стає сильнішим завдяки іноземним партнерам. Естонія передала для України два патрульні катери для захисту акваторії Чорного моря. Така допомога стала можливою за допомоги Данії, яка координувала передачу катерів.

Разом із тим, мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Екіпажі двох мінних тральщиків "Чергнігів" та "Черкаси" Україна отримала від Великої Британії у 2022 році. Наразі вони вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з деяких причин.