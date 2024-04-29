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Годовщина украинского флота — в Одессе подняли флаг Военно-Морских сил

29 апреля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Годовщина украинского флота — в Одессе подняли флаг Военно-Морских сил
у здания Одесской ОВА подняли флаг ВМС ВС Украины. Фото: Олег Кипер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня 106-летие со дня поднятия украинского военно-морского флага в Крыму на кораблях УНР. Это произошло в Севастопольской крепости в 1918 году, тогда на линкорах, крейсерах, некоторых эсминцах были спущены красные флаги и подняты украинские.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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Флаг Военно-Морских Сил ВС Украины подняли в Одессе. Фото: Олег Кипер

Бело-сине-желтый флаг сегодня развевался возле Одесской военной администрации. Торжественное знамя военно-морских сил Украины подняли на флагшток. Ровно 106 лет назад на кораблях черноморского флота в Севастопольской крепости были установлены украинские флаги.

"Спасибо, родные, что оберегаете нас с моря, противостоите врагу и обеспечиваете работу украинского зернового коридора, чтобы обеспечить едой более 400 миллионов человек на планете", — написал Олег Кипер.

Поднятие украинских флагов

В середине апреля 1918 г. в Севастополь прибыла делегация УНР. После долгих переговоров обнявший должность командующего контр-адмирал Михаил Саблин официально объявил Черноморский флот флотом УНР и приказал торжественно поднять украинские флаги. Это решение было принято с учетом итогов делегатского собрания на линкоре "Воля" и настроений украинского большинства команд. Таким образом, 29 апреля 1918 г. подавляющее большинство кораблей Черноморского флота подняло украинский флаг.

Флаг ВМС Украины
Флаг ВМС Украины, поднятый 29 апреля. Фото: Олег Кипер

Флот Украины в защите Черного моря

Ранее мы писали, что защита Черного моря становится сильнее благодаря иностранным партнерам. Эстония передала для Украины два патрульных катера для защиты акватории Черного моря. Такая помощь стала возможной при помощи Дании, которая координировала передачу катеров.

Вместе с тем, минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Экипажи двух минных тральщиков "Чернигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании в 2022 году. Пока они уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по некоторым причинам.

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