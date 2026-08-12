Ріст цін на АЗС Одеси зупинився: актуальна вартість пального

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

АЗС Одеси утримують вартість пального без жодних змін. Ситуація на ринку залишається абсолютно стабільною, адже середньорегіональні показники зафіксувалися на одній позначці. При цьому на окремих АЗС спостерігається тимчасова відсутність деяких марок бензину та дизелю.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштує заправити авто 12 серпня та яка ситуація на стелах.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 12 серпня провідні мережі заправок пропонують пальне за такими цінами:

WOG:

ДП Євро — 93.80 грн/л

ДП Mustang — 96.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

92 — немає в наявності

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — 82.90 грн/л

ДП — немає в наявності

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — тимчасово відсутнє на табло

ДП Євро — 93.90 грн/л

Водіям варто зважати на наявність пального перед поїздкою. На деяких АЗС UKRNAFTA наразі відсутні бензин А-92 та дизельне пальне. На стелах ОККО преміальне дизельне пальне PULLS ДП також тимчасово вимкнено. Водночас звичайний А-95 найвигідніше купувати на UKRNAFTA за ціною 79.90 грн/л, тоді як на ОККО він коштує 82.90 грн/л, а на WOG — 83.50 грн/л.

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з даними моніторингу станом на 12 серпня, середня вартість пального в регіоні за добу не змінилася взагалі:

Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-95: 81.48 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)

Дизельне паливо: 92.46 грн/л (без змін, 0.00%)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (без змін, 0.00%)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Зріз вартості пального серед основних операторів Одеської області станом на 12 серпня:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Аналіз динаміки цін у серпні

Аналіз даних за першу половину серпня свідчить про абсолютне штиль на паливному ринку Одещини:

Бензин А-95 преміум та А-92 взагалі не змінювалися в ціні протягом усього місяця — вони тримаються на рівнях 84.41 грн/л та 77.90 грн/л відповідно.

Звичайний А-95 дещо подешевшав на самому початку місяця: з 81.54 грн/л на 3 серпня ціна незначно піднімалася до 81.58 грн/л 4-5 серпня, але вже з 6 серпня зафіксувалася на позначці 81.48 грн/л і залишається такою дотепер.

Дизельне пальне трохи зросло з 3 серпня (з 92.18 грн/л до 92.46 грн/л), після чого його середня вартість застрягла без найменших коливань.

Автогаз також піднявся 4 серпня з 42.54 грн/л до 42.59 грн/л і відтоді цілодобово зберігає цей показник.

Отже, після незначного корегування цін у перші дні серпня ринок повністю стабілізувався і вже декілька днів поспіль не демонструє жодної динаміки.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що водіям, які планують перетинати кордон з Румунією через Одеську область, варто заздалегідь перевірити документи на автомобіль. Під час прикордонного контролю можуть попросити підтвердження чинного технічного огляду. Також необхідно мати документи на водія та транспортний засіб.