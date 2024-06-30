Ситуація в Криму: Братчук розповів про настрої місцевих мешканців

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: скриншот

Сьогодні в кримських пабліках відзначаються зміни в риториці обговорень подій, що стосуються військових дій. Хоча деякі публікації продовжують підігрувати російській пропаганді, але здебільшого почали наголошувати на негативних наслідках через війну.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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"Почитайте кримські пабліки, змінюється все-таки риторика. Інформаційно не допрацьовуємо ми, але принаймні намагаємося людям пояснювати й говорити про те, що відбувається", — відзначив він.

Братчук також акцентував на тому, що Росія не приділяє достатньої уваги безпеці своїх громадян. Окупанти навіть не додумалися закрити прохід до пляжу, який знаходиться біля військової бази.

"Росіянам на відміну від нас взагалі начхати на своїх людей: вони навіть не закрили пляж, який знаходиться за 800 метрів від військової локації, і цим сказано все про те, як РФ піклується про жителів півострова", — додав він.

Нагадаємо, російські загарбники доволі часто вдаються до погроз про удар "ядеркою" по території Україні. Проте такі висловлення є показником її слабкості та нездатності досягати результатів на полі бою звичайними методами.

Також ми писали, що, окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.