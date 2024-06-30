Ситуация в Крыму: Братчук рассказал о настроениях местных жителей

Риторика относительно войны меняется — Братчук рассказал о ситуации в Крыму
Сегодня в крымских пабликах отмечаются изменения в риторике обсуждений событий, касающихся военных действий. Хотя некоторые публикации продолжают подыгрывать российской пропаганде, но в основном начали отмечать негативные последствия из-за войны.
Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
"Почитайте крымские паблики, меняется все-таки риторика. Информационно не дорабатываем мы, но, по крайней мере, стараемся людям объяснять и говорить о происходящем", — отметил он.
Братчук также акцентировал внимание на том, что Россия не уделяет достаточного внимания безопасности своих граждан. оккупанты даже не додумались закрыть проход к пляжу, который находится у военной базы.
"Россиянам в отличие от нас вообще плевать на своих людей: они даже не закрыли пляж, который находится в 800 метрах от военной локации, и этим сказано все о том, как РФ заботится о жителях полуострова", — добавил он.
Напомним, российские захватчики довольно часто прибегают к угрозам удара "ядеркой" по территории Украины. Однако такие высказывания являются показателем ее слабости и неспособности добиваться результатов в поле боя обычными методами.
Также мы писали, что оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.
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