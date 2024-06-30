Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Риторика относительно войны меняется — Братчук рассказал о ситуации в Крыму arrow

Риторика относительно войны меняется — Братчук рассказал о ситуации в Крыму

30 июня 2024 18:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ситуация в Крыму: Братчук рассказал о настроениях местных жителей
Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в крымских пабликах отмечаются изменения в риторике обсуждений событий, касающихся военных действий. Хотя некоторые публикации продолжают подыгрывать российской пропаганде, но в основном начали отмечать негативные последствия из-за войны.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Читайте также:

"Почитайте крымские паблики, меняется все-таки риторика. Информационно не дорабатываем мы, но, по крайней мере, стараемся людям объяснять и говорить о происходящем", — отметил он.

Братчук также акцентировал внимание на том, что Россия не уделяет достаточного внимания безопасности своих граждан. оккупанты даже не додумались закрыть проход к пляжу, который находится у военной базы.

"Россиянам в отличие от нас вообще плевать на своих людей: они даже не закрыли пляж, который находится в 800 метрах от военной локации, и этим сказано все о том, как РФ заботится о жителях полуострова", — добавил он.

Напомним, российские захватчики довольно часто прибегают к угрозам удара "ядеркой" по территории Украины. Однако такие высказывания являются показателем ее слабости и неспособности добиваться результатов в поле боя обычными методами.

Также мы писали, что оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

Одесса
Крым
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Сергей Братчук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны