На Одещині прогнозують небезпечний спад рівня Чорного моря

Шторм на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жителів Одещини попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища завтра, 9 лютого. На узбережжі регіону, а також у Дніпро-Бузькому лимані рівень води суттєво знизиться. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це у неділю, 8 лютого, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Повідомлення синоптиків. Фото: скриншот

Шторм на Одещині

За прогнозами синоптиків, можливе значне хвилювання моря, що створює ризики для рибалок, судноплавства та мешканців прибережних районів. Завтра вдень очікується сильний південно-західний вітер, 6-11 м/с, також великі хвилі у морі.

Гідрометцентр оголосив попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Особливу увагу рекомендують звернути мешканцям прибережних населених пунктів, а також власникам малих суден та рибалкам, які планували вихід у море.

Рятувальники закликають громадян бути обережними, уникати небезпечних зон поблизу берега та дотримуватись рекомендацій щодо безпеки під час штормових явищ. Також через посилення вітру слід остерігатися сухих дерев та рекламних конструкцій, які можуть бути повалені поривами та нести небезпеку для здоров'я людини.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Контакти екстрених служб

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, у Чорноморську, що на Одещині жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула на місці. Крім цього, рятувальники шукають моряка, який випав за борт судна і скрився під водою.