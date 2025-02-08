В Одесской области прогнозируют опасный спад уровня Черного моря

Шторм на море. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Жителей Одесской области предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях завтра, 9 февраля. На побережье региона, а также в Днепро-Бугском лимане уровень воды существенно снизится. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Шторм в Одесской области

По прогнозам синоптиков, возможно значительное волнение моря, что создает риски для рыбаков, судоходства и жителей прибрежных районов. Завтра днем ожидается сильный юго-западный ветер, 6-11 м/с, также большие волны в море.

Гидрометцентр объявил предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. Особое внимание рекомендуют обратить жителям прибрежных населенных пунктов, а также владельцам малых судов и рыбакам, которые планировали выход в море.

Спасатели призывают граждан быть осторожными, избегать опасных зон вблизи берега и придерживаться рекомендаций по безопасности во время штормовых явлений. Также из-за усиления ветра следует остерегаться сухих деревьев и рекламных конструкций, которые могут быть повалены порывами и нести опасность для здоровья человека.

Минная опасность

Отметим, что шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, в Черноморске Одесской области женщина выпала из окна многоэтажки и погибла на месте. Кроме этого, спасатели ищут моряка, который выпал за борт судна и скрылся под водой.