На Одещині прикордонник переправляв в Молдову ухилянтів

Затриманий прикордонник. Фото: ДБР

На Одещині заблокували канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови. Незаконний бізнес на ухилянтах організував прикордонник.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Деталі незаконного бізнесу

За інформацією відомства, канал діяв з лютого 2024 року та був організований заступником начальника відділу одного з правоохоронних органів. Чоловік залучив трьох цивільних, які займалися пошуком охочих за гроші незаконно залишити країну. Сам посадовець розробляв маршрути та визначав час перетину кордону поза межами пунктів пропуску, оминаючи прикордонні наряди. "Клієнтів" вивозили з України власним транспортом, а за свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США з особи. Правопорушники встигли заробити на 9 ухилянтах.

Яке покарання

Правоохоронцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Випадки переправлення чоловіків через держкордон

Нагадаємо, поліцейські затримали двох одеситів, які надавали поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів. За свої послуги спільники отримували близько 2 500 доларів з кожного "клієнта".

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники затримали перевізника та трьох чоловіків призовного віку, вони нелегально намагалися перетнути кордон з Молдовою. "Таксиста" ухилянти знайшли через інтернет.

Додамо, співробітник одного з райуправлінь поліції Одеської області та його спільник організовували переправлення призовників у бік кордону з Молдовою. Чоловіки могли отримати з кожного "клієнта" до 6 000 доларів, однак тепер їм загрожує позбавлення волі.