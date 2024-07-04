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Делал бизнес на уклонистах — на Одесчине разоблачили правоохранителя

4 июля 2024 14:21
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области пограничник переправлял в Молдову ухилянцев
Задержанный пограничник. Фото: ДБР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области заблокировали канал переправки военнообязанных мужчин в Молдову. Незаконный бизнес на уклонистах организовал пограничник.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности незаконного бизнеса

По информации ведомства, канал действовал с февраля 2024 и был организован заместителем начальника отдела одного из правоохранительных органов. Мужчина привлек трех гражданских, занимавшихся поиском желающих за деньги незаконно покинуть страну. Сам он разрабатывал маршруты и определял время пересечения границы за пределами пунктов пропуска, минуя пограничные наряды. "Клиентов" вывозили из Украины собственным транспортом, а за свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов США с человека. Правонарушители успели заработать на 9 уклонистах.

Какое наказание

Правоохранителю доложено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

Случаи переправки мужчин через госграницу

Напомним, полицейские задержали двух одесситов, которые давали советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов. За свои услуги сообщники получали около 2500 долларов с каждого "клиента".

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники задержали перевозчика и троих мужчин призывного возраста, они нелегально пытались пересечь границу с Молдовой. "Таксиста" уклонисты нашли через интернет.

Сотрудник одного из райуправлений полиции Одесской области и его сообщник организовывали переправку призывников в сторону границы с Молдовой. Мужчины могли получить с каждого "клиента" до 6 тысяч долларов, однако теперь им грозит лишение свободы.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы уклонисты

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