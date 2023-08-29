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Робота дитячих садків: хто з одеситів може отримати місце

29 серпня 2023 15:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Робота дитячих садків в Одесі
Діти у дитячому садочку. Фото: Олена Буйневич
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

З 1 вересня дитячі садочки Одеси працюватимуть у двох форматах. Пріоритет надається дітям, чиї батьки офіційно працевлаштовані.

Про це під час брифінгу розказала директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, укриття в міських дитячих садочках не передбачено на перебування в ньому великої кількості дітей.

Олена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

"Якщо до дитсадочка ходить 300 дітей, то укриття розраховане лише на 50. Ми не можемо взяти всіх на очне відвідування. Тому в першу чергу запрошували тих, хто працює. Розуміємо тих, кому треба працювати, у кого багато дітей, кому треба приділити час своєму здоров’ю. Саме тому ми вирішили, що у нас будуть працювати групи короткочасного перебування. І майже 20 тисяч дітей починають їх відвідувати", — розказала Олена Буйневич.

Також вона додала, що якщо батьки обрали нову форму перебування у садочку, то вона становить 3-4 год щоденно або цілий день через день. Різниця лише у тому, що у першому випадку дитина не буде отримувати харчування, а у другому — буде. На батьківських зборах треба це обговорити й вибрати потрібну для себе форму.

Нагадаємо, станом на 1 вересня у 89 навчальних закладах Одеси повністю облаштовані захисні укриття. Ще така ж кількість укриттів буде готова до кінця вересня.

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