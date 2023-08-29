Работа детских садов в Одессе.

Дети в детском саду. Фото: Елена Буйневич

С 1 сентября детские сады Одессы будут работать в двух форматах. Приоритет предоставляется детям, чьи родители официально трудоустроены.

Об этом во время брифинга рассказала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, укрытие в городских детских садах не предусмотрено на пребывание в нем большого количества детей.

Елена Буйневич. Фото: Новини.LIVE

"Если в детсад ходят 300 детей, то укрытие рассчитано только на 50. Мы не можем взять всех на очное посещение. Поэтому в первую очередь приглашали тех, кто работает. Понимаем тех, кому нужно работать, у кого много детей, кому нужно уделить время своему здоровью. Именно поэтому мы решили, что у нас будут работать группы кратковременного пребывания. И почти 20 тысяч детей начинают их посещать", — рассказала Елена Буйневич.

Также она добавила, если родители выбрали новую форму пребывания в садике, то она составляет 3-4 часа ежедневно или целый день через день. Разница лишь в том, что в первом случае ребенок не будет получать питание, а во втором будет. На родительском собрании нужно это обсудить и выбрать нужную для себя форму.

Напомним, по состоянию на 1 сентября в 89 учебных заведениях Одессы полностью обустроены защитные укрытия. Еще такое же количество укрытий будет готово к концу сентября.