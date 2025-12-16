Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Робота попри удари — як працює морський коридор

Робота попри удари — як працює морський коридор

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:04
Морський коридор України працює попри удари Росії
Олексій Кулеба під час наради. Фото: Міністерство розвидку громад та територій України

Попри постійні атаки Росії на порти, енергетику та залізницю, Україна продовжує морський експорт. З початку роботи коридору через порти пройшло понад 162 млн тонн вантажів, з них 98 млн тонн — зерно. Судноплавство забезпечує глобальну продовольчу безпеку та підтримує поставки до 55 країн.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Робота портів

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що коридор відіграє важливу роль для економіки та глобальної продовольчої безпеки. Вже оброблено понад 162 млн тонн вантажів, серед яких понад 98 млн тонн зернових, і майже 7 тисяч суден пройшли коридором. Українські порти залишаються ключовим маршрутом доставки зерна, олії, кукурудзи та ячменю для багатьох країн світу, особливо у Північній Африці. Адміністрація морських портів України разом із військовими та правоохоронцями впроваджує додаткові заходи безпеки для захисту інфраструктури та працівників. Встановлюють укриття, резервні джерела живлення та модернізують критичну інфраструктуру, щоб забезпечити безперервність роботи навіть під час комбінованих атак.

"Безпека українських портів сьогодні — це не лише питання економіки України. Це питання глобальної продовольчої безпеки. Попри постійні обстріли й загрози, ми зберігаємо роботу морського коридору, бо розуміємо свою відповідальність перед країнами, які залежать від українського зерна", — зазначив Кулеба.

Олексій Кулеба подякував усім, хто забезпечує роботу морського коридору. Зокрема працівникам портів, військовим, зокрема ВМС та захисникам острова Зміїний.

"Наше завдання — захистити інфраструктуру, людей і забезпечити безперервність постачань навіть в умовах війни", — додав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів про ворожі атаки на порти Одещини. Також ми писали, що СБУ атакувала підводний човен РФ у порту Новоросійськ.

Одеса порт Одеська область Новини Одеси економіка морський порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації