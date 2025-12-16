Морський коридор України працює попри удари Росії

Олексій Кулеба під час наради. Фото: Міністерство розвидку громад та територій України

Попри постійні атаки Росії на порти, енергетику та залізницю, Україна продовжує морський експорт. З початку роботи коридору через порти пройшло понад 162 млн тонн вантажів, з них 98 млн тонн — зерно. Судноплавство забезпечує глобальну продовольчу безпеку та підтримує поставки до 55 країн.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Робота портів

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що коридор відіграє важливу роль для економіки та глобальної продовольчої безпеки. Вже оброблено понад 162 млн тонн вантажів, серед яких понад 98 млн тонн зернових, і майже 7 тисяч суден пройшли коридором. Українські порти залишаються ключовим маршрутом доставки зерна, олії, кукурудзи та ячменю для багатьох країн світу, особливо у Північній Африці. Адміністрація морських портів України разом із військовими та правоохоронцями впроваджує додаткові заходи безпеки для захисту інфраструктури та працівників. Встановлюють укриття, резервні джерела живлення та модернізують критичну інфраструктуру, щоб забезпечити безперервність роботи навіть під час комбінованих атак.

"Безпека українських портів сьогодні — це не лише питання економіки України. Це питання глобальної продовольчої безпеки. Попри постійні обстріли й загрози, ми зберігаємо роботу морського коридору, бо розуміємо свою відповідальність перед країнами, які залежать від українського зерна", — зазначив Кулеба.

Олексій Кулеба подякував усім, хто забезпечує роботу морського коридору. Зокрема працівникам портів, військовим, зокрема ВМС та захисникам острова Зміїний.

"Наше завдання — захистити інфраструктуру, людей і забезпечити безперервність постачань навіть в умовах війни", — додав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів про ворожі атаки на порти Одещини. Також ми писали, що СБУ атакувала підводний човен РФ у порту Новоросійськ.