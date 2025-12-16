Морской коридор Украины работает несмотря на удары России

Алексей Кулеба во время совещания. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Несмотря на постоянные атаки России на порты, энергетику и железную дорогу, Украина продолжает морской экспорт. С начала работы коридора через порты прошло более 162 млн тонн грузов, из них 98 млн тонн — зерно. Судоходство обеспечивает глобальную продовольственную безопасность и поддерживает поставки в 55 стран.

Работа портов

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что коридор играет важную роль для экономики и глобальной продовольственной безопасности. Уже обработано более 162 млн тонн грузов, среди которых более 98 млн тонн зерновых, и почти 7 тысяч судов прошли по коридору. Украинские порты остаются ключевым маршрутом доставки зерна, масла, кукурузы и ячменя для многих стран мира, особенно в Северной Африке. Администрация морских портов Украины вместе с военными и правоохранителями внедряет дополнительные меры безопасности для защиты инфраструктуры и работников. Устанавливают укрытия, резервные источники питания и модернизируют критическую инфраструктуру, чтобы обеспечить непрерывность работы даже во время комбинированных атак.

"Безопасность украинских портов сегодня — это не только вопрос экономики Украины. Это вопрос глобальной продовольственной безопасности. Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы, мы сохраняем работу морского коридора, потому что понимаем свою ответственность перед странами, которые зависят от украинского зерна", — отметил Кулеба.

Алексей Кулеба поблагодарил всех, кто обеспечивает работу морского коридора. В частности работникам портов, военным, в частности ВМС и защитникам острова Змеиный.

"Наша задача — защитить инфраструктуру, людей и обеспечить непрерывность поставок даже в условиях войны", — добавил он.

Напомним, мы сообщали, что спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал о вражеских атаках на порты Одесской области. Также мы писали, что СБУ атаковала подводную лодку РФ в порту Новороссийск.