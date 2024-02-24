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Робота портів Великої Одеси — скільки суден на завантаженні

24 лютого 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота портів Великої Одеси — скільки суден на завантаженні
Балкер SUPER ARSENAL. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 24 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також  значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналося з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 18 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Крім того, ще 7 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо про одне. 

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу спостерігається черга з вантажних суден, які прямують до Дунайських портів. Наразі українським рукавом Дунаю через Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Кілію прямують десятки балкерів, які перевозять агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту. 

Також ми писали, що українські порти, які працюють у Чорноморських гуманітарних коридорах, збільшують кількість експорту металургійної продукції. Лише за січень з Великої Одеси вийшло понад 3 мільйони тонн залізної руди.

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