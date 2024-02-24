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Работа портов Большой Одессы — сколько судов на загрузке

24 февраля 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа портов Большой Одессы — сколько судов на загрузке
БАЛКЕР SUPER ARSENAL. Фото: MarineTraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодня, 24 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнало из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 18 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 7 судов следует на выход из портов, а на вход известно об одном.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала наблюдается очередь из грузовых судов, направляющихся в Дунайские порты. Сейчас украинским рукавом Дуная через Измаил, Усть-Дунайск и Килию направляются десятки балкеров, перевозящих агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, работа украинского коридора не прекращается, объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Также мы писали, что украинские порты, работающие в Черноморских гуманитарных коридорах увеличивают количество экспорта металлургической продукции. Только за январь из Большой Одессы вышло более 3 миллионов тонн железной руды.

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