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Робота портів Великої Одеси — скільки суден на завантаженні

19 березня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робота портів Великої Одеси — скільки суден на завантаженні
Торгове судно в морі. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 19 березня, десятки суден завантажуються в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу становить агропродукція, проте експорт металургійної промисловості також відбувається у значних кількостях.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 16 суден, ще 23 — у Чорноморську, та 9 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 4 хімічні танкери. Також є інформація, що на вихід з портів прямують 8 суден, а на вхід — 2.

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Рух суден в портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі понад 30 суден знаходяться в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії, перевозячи агро- та металопродукцію. Більшість з них направляться на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйни тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

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