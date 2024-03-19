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Работа портов Большой Одессы — сколько судов на загрузке

19 марта 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Работа портов Большой Одессы — сколько судов на загрузке
Торговое судно в море. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 19 марта, десятки судов загружаются в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема составляет агропродукция, однако экспорт металлургической промышленности также производится в значительных количествах.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 16 судов, еще 23 — в Черноморске, и 9 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 4 химических танкера. Также есть информация, что на выход из портов следует 8 судов, а на вход — 2.

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Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В настоящее время более 30 судов находятся в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии, перевозя агро- и металлопродукцию. Большинство из них отправятся на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

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