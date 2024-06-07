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Робота пришкільних таборів на Одещині — скільки закладів відкрито

7 червня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деталі роботи пришкільних таборів на Одещині
Діти у таборі. Фото: Facebook/Александр Лончак
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині триває активна робота пришкільних таборів, де діти займаються спортом, творчістю та іграми. Однак відкриті наразі тільки ті заклади, що мають власні сховища, аби у разі небезпеки сховатися від ворожих атак.

Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної держадміністрації Олександр Лончак.

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Робота пришкільних таборів

Хоча постійні тривоги та загрози війни не дозволяють повністю забути про небезпеку, спокій дітей охороняють Збройні Сили України. Насьогодні у пришкільних таборах Одеської області займаються більше 20 тисяч дітей, які активно беруть участь у різноманітних культурних та освітніх заходах.

"Завдяки їм другий рік поспіль, після початку повномасштабного вторгнення, в районах Одещини організовуємо роботу пришкільних таборів в очному форматі. Там, де є власні укриття. Педагоги вражають креативом, батьки задоволені і спокійні. Якщо трохи офіційної статистики, то на теренах області наразі відкрито 292 табори, в яких майже 25 000 школярів", — зазначив Олександр Лончак. 

Пришкільний табір на Одещині
Діти на екскурсії. Фото: Facebook/Александр Лончак

Які активності у дітей

У таборах діти займаються спортом та творчістю. Педагоги проводять для вихованців цікаві екскурсії, квести, ігри. Також нерідко в перерві між заняттями діти виходять на вулицю, аби трохи розім'ятися та виконати руханки для здоров'я. 

"А ще — англійська і патріотичне виховання. Робота пришкільних таборів у самому розпалі!" — написав Олександр Лончак. 

Англійська у дітей у таборі
Занятті у таборі. Фото: Facebook/Александр Лончак

Завдяки спільним зусиллям педагогів, батьків та волонтерів, діти на Одещині мають можливість відчути радощі дитинства, незважаючи на війну. 

Ми писали, що через через загрозу постійних обстрілів з боку росіян, цього літа пришкільні табори будуть зосереджені на надолуженні прогалин у знаннях учнів. Саме тому звичний оздоровчий режим відмінено та  заклади працюватимуть як додаткові секції з навчальних дисциплін.

Окрім цього,  вже понад 20 тисяч дітей зараховано до дитсадків Одеси та місця ще є. Однак батькам радять підготуватись, що дитину доведеться підвозити до закладу транспортом.

дитячий табір
літо
англійська мова
Одеська ОДА
школа
діти
Одеса
відпочинок
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