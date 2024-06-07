Деталі роботи пришкільних таборів на Одещині

Діти у таборі. Фото: Facebook/Александр Лончак

На Одещині триває активна робота пришкільних таборів, де діти займаються спортом, творчістю та іграми. Однак відкриті наразі тільки ті заклади, що мають власні сховища, аби у разі небезпеки сховатися від ворожих атак.

Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної держадміністрації Олександр Лончак.

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Робота пришкільних таборів

Хоча постійні тривоги та загрози війни не дозволяють повністю забути про небезпеку, спокій дітей охороняють Збройні Сили України. Насьогодні у пришкільних таборах Одеської області займаються більше 20 тисяч дітей, які активно беруть участь у різноманітних культурних та освітніх заходах.

"Завдяки їм другий рік поспіль, після початку повномасштабного вторгнення, в районах Одещини організовуємо роботу пришкільних таборів в очному форматі. Там, де є власні укриття. Педагоги вражають креативом, батьки задоволені і спокійні. Якщо трохи офіційної статистики, то на теренах області наразі відкрито 292 табори, в яких майже 25 000 школярів", — зазначив Олександр Лончак.

Діти на екскурсії. Фото: Facebook/Александр Лончак

Які активності у дітей

У таборах діти займаються спортом та творчістю. Педагоги проводять для вихованців цікаві екскурсії, квести, ігри. Також нерідко в перерві між заняттями діти виходять на вулицю, аби трохи розім'ятися та виконати руханки для здоров'я.

"А ще — англійська і патріотичне виховання. Робота пришкільних таборів у самому розпалі!" — написав Олександр Лончак.

Занятті у таборі. Фото: Facebook/Александр Лончак

Завдяки спільним зусиллям педагогів, батьків та волонтерів, діти на Одещині мають можливість відчути радощі дитинства, незважаючи на війну.

Ми писали, що через через загрозу постійних обстрілів з боку росіян, цього літа пришкільні табори будуть зосереджені на надолуженні прогалин у знаннях учнів. Саме тому звичний оздоровчий режим відмінено та заклади працюватимуть як додаткові секції з навчальних дисциплін.

Окрім цього, вже понад 20 тисяч дітей зараховано до дитсадків Одеси та місця ще є. Однак батькам радять підготуватись, що дитину доведеться підвозити до закладу транспортом.