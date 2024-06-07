Детали работы пришкольных лагерей в Одесской области

Дети в лагере. Фото: Facebook/Александр Лончак

В Одесской области продолжается активная работа пришкольных лагерей, где дети занимаются спортом, творчеством и играми. Однако открыты только те учреждения, которые имеют собственные убежища, чтобы в случае опасности укрыться от вражеских атак.

Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской областной госадминистрации Александр Лончак.

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Работа пришкольных лагерей

Хотя постоянные тревоги и угрозы войны не позволяют полностью забыть об опасности, спокойствие детей охраняют Вооруженные Силы Украины. Сегодня в пришкольных лагерях Одесской области занимаются более 20 тысяч детей, активно участвующих в различных культурных и образовательных мероприятиях.

"Благодаря им второй год подряд, после начала полномасштабного вторжения, в районах Одесщины организовываем работу пришкольных лагерей в очном формате. Там, где есть собственные укрытия. Педагоги поражают креативом, родители довольны и спокойны. Если немного официальной статистики, то на территории области сейчас 292 лагеря, в которых почти 25 000 школьников", — отметил Александр Лончак.

Дети на экскурсии. Фото: Facebook/Александр Лончак

Какие активности у детей

В лагерях дети занимаются спортом и творчеством. Педагоги проводят для питомцев интересные экскурсии, квесты, игры. Также нередко в перерыве между занятиями дети выходят на улицу, чтобы немного размяться и выполнить движки для здоровья.

"А еще — английское и патриотическое воспитание. Работа пришкольных лагерей в самом разгаре!" – написал Александр Лончак.

Занятия в лагере. Фото: Facebook/Александр Лончак

Благодаря совместным усилиям педагогов, родителей и волонтеров, дети в Одесской области имеют возможность почувствовать радость детства, несмотря на войну.

Мы писали, что из-за угрозы постоянных обстрелов со стороны россиян, этим летом пришкольные лагеря будут сосредоточены на наверстании пробелов в знаниях учащихся. Именно поэтому привычный оздоровительный режим отменен и заведения будут работать в качестве дополнительных секций по учебным дисциплинам.

Кроме этого, уже более 20 тысяч детей зачислены в детсады Одессы и места еще есть. Однако родителям советуют подготовиться, что ребенка придется подвозить в заведение транспортом.