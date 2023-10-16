Робота зернових коридорів за перший місяць

Торговий балкер у морі. Фото: Олександр Кубраков

Чорноморські зернові коридори продовжують успішно працювати. За перший місяць роботи до портів Великої Одеси зайшло 31 судно, з яких більша частина вже вирушила до країн Азії та Африки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проєкту в Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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За його словами, сумарний дедвейт суден — 1,3 млн тонн. 17 суден з них вже вийшли з вантажами або вже прибули за призначенням.

"Це як в травні-червні 2023, але без якоїсь участі і "понтів" РФ. І — будемо сподіватися, майже впевнені — суден буде більше", — написав Клименко.

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В Офісі Президента показали результати роботи продовольчої ініціативи. У країнах Африки триває розподіл харчових продуктів в таборі біженців Какума, Кенія, та у Галькайо, Сомалі.

"Здійснюючи поставки українського зерна до Африки, Україна сприяє стабільності світового харчового ринку та подоланню голоду", — написав голова ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту збіжжя.