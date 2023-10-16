Работа зерновых коридоров за первый месяц

Торговый балкер в море. Фото: Александр Кубраков

Черноморские зерновые коридоры продолжают успешно работать. За первый месяц работы в порты Большой Одессы зашло 31 судно, из которых большая часть уже отправилась в страны Азии и Африки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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По его словам, суммарный дедвейт судов – 1,3 млн тонн. 17 судов из них уже вышли с грузами или уже прибыли по назначению.

"Это как в мае-июне 2023, но без какого-либо участия и "понтов" РФ. И - будем надеяться, почти уверены — судов будет больше", — написал Клименко.

Работа GrainFromUA

В Офисе Президента показали результаты работы продовольственной инициативы. В странах Африки продолжается распределение пищевых продуктов в лагере беженцев Какума, Кения и в Галькайо, Сомали.

"Совершая поставки украинского зерна в Африку, Украина способствует стабильности мирового продовольственного рынка и преодолению голода", — написал глава ОП Андрей Ермак.

Напомним, Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.