Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки кораблів на завантаженні

Судна у порту на завантаженні. Фото: Укрінформ

Сьогодні, 16 січня, в портах Великої Одеси зафіксовано десятки кораблів на завантаженні. Крім того, ще близько півсотні чекають дозволу на захід, також триває експорт через Дунай.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 2 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід чекають 27 кораблів.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження до Дунайських портів. В Ізмаїлі зараз перебувають 18 суден, частина з яких транспортує паливо, руду та олії. Ще по 2 стоять у Кілії та Рені.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник.

Також ми писали, що росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.

Додамо, у румунській Констанці збільшилася кількість перевалки зерна. Це вдалося завдяки збільшенню кількості постачання збіжжя з України до порту сусідньої країни.