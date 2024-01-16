Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке

Суда в порту на погрузке. Фото: Укринформ

Сегодня, 16 января, в портах Большой Одессы зафиксированы десятки кораблей на погрузке. Кроме того, еще около полусотни ждут разрешения на мероприятие, также идет экспорт через Дунай.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 17 — в Черноморске, и 2 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов следуют на выход из портов, а вход ждут 27 кораблей.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 18 судов, часть которых транспортирует топливо, руду и масла. Еще по 2 стоят в Килии и Рене.

Напомним, на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

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