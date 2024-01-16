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Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке

16 января 2024 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке
Суда в порту на погрузке. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 января, в портах Большой Одессы зафиксированы десятки кораблей на погрузке. Кроме того, еще около полусотни ждут разрешения на мероприятие, также идет экспорт через Дунай.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 17 — в Черноморске, и 2 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов следуют на выход из портов, а вход ждут 27 кораблей.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 18 судов, часть которых транспортирует топливо, руду и масла. Еще по 2 стоят в Килии и Рене.

Напомним, на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Также мы писали, что россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты уготовили по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

В румынской Констанце увеличилось количество перевалки зерна. Это удалось благодаря увеличению количества поставок зерна из Украины в порт соседней страны.

Одесса
Черное море
Одесская область
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Новости Одессы
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