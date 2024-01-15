У румунській Констанці на 40% збільшилася перевалка зерна — причини

Порт у Констанці. Фото: GMK Center

У румунській Констанці збільшилася кількість перевалки зерна. Це вдалося завдяки збільшенню кількості постачання збіжжя з України до порту сусідньої країни.

Про це пише видання Reuters.

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За їхньою інформацією, частка українського зерна у Констанці становила приблизно 40% від загального обсягу перевалки. Крім того, цей порт показав найбільший показник експорту зерна у 2023 році.

Експорт зерна через румунські порти

Зазначимо, що у 2023 році порт Констанци відвантажив 36 мільйонів тонн зерна, з яких 14 мільйонів — українське. Це на 50% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Доля транзиту українського збіжжя

Також Румунія планує збільшити транзитну спроможність для українського зерна. Наразі йдеться про 4 мільйони тонн на місяць. Однак для цього необхідно модернізувати залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

Нагадаємо, станом на 15 січня порти Великої Одеси продовжують приймати судна на завантаження. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають з півсотні суден, які чекають черги на експорт. Зокрема, частина прямує до Дунайських портів.

Також ми писали, що сьогодні зранку, близько 11 години, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.