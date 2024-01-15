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У румунській Констанці на 40% збільшилася перевалка зерна — причини

15 січня 2024 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У румунській Констанці на 40% збільшилася перевалка зерна — причини
Порт у Констанці. Фото: GMK Center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У румунській Констанці збільшилася кількість перевалки зерна. Це вдалося завдяки збільшенню кількості постачання збіжжя з України до порту сусідньої країни.

Про це пише видання Reuters.

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За їхньою інформацією, частка українського зерна у Констанці становила приблизно 40% від загального обсягу перевалки. Крім того, цей порт показав найбільший показник експорту зерна у 2023 році. 

Експорт зерна через румунські порти

Зазначимо, що у 2023 році порт Констанци відвантажив 36 мільйонів тонн зерна, з яких 14 мільйонів — українське. Це на 50% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. 

Доля транзиту українського збіжжя

Також Румунія планує збільшити транзитну спроможність для українського зерна. Наразі йдеться про 4 мільйони тонн на місяць. Однак для цього необхідно модернізувати залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього.

 Нагадаємо, станом на 15 січня порти Великої Одеси продовжують приймати судна на завантаження. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають з півсотні суден, які чекають черги на експорт. Зокрема, частина прямує до Дунайських портів. 

Також ми писали, що сьогодні зранку, близько 11 години, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера. 

Одеса
Чорне море
Румунія
Одеська область
зерно
експорт зерна
Новини Одеси
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морський порт

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