Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У порту Чорноморська стоїть рекордна кількість суден для завантаження arrow

У порту Чорноморська стоїть рекордна кількість суден для завантаження

15 січня 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У порту Чорноморська стоїть рекордна кількість суден для завантаження
Судно у порту. Фото: Гіманов Олександр / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 15 січня порти Великої Одеси продовжують приймати судна на завантаження. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають з півсотні суден, які чекають черги на експорт. Зокрема, частина йде до Дунайських портів. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 8 суден, ще 18 — у Чорноморську, та одне — у Південному. Крім того, ще 5 суден прямують на вихід з портів, а на вхід чекають 7 кораблів.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження до Дунайських портів. В Ізмаїлі зараз перебувають 20 суден, більшість з яких транспортує паливо, руду та олії. Ще 4  стоять у Кілії та 1 — у Рені. 

Нагадаємо, станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник. 

Також ми писали, що росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.

Додамо, станом на ранок 15 січня у Чорному морі стих шторм і ворог поновив чергування кораблів. Наразі на бойовому чергуванні присутні носії "Калібрів", тож загроза обстрілів висока.  

Одеса
Чорне море
Одеська область
Дунай
Одеський порт
Новини Одеси
економіка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі