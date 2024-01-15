У порту Чорноморська стоїть рекордна кількість суден для завантаження

Судно у порту. Фото: Гіманов Олександр / УНІАН

Станом на 15 січня порти Великої Одеси продовжують приймати судна на завантаження. Наразі в акваторії Чорного моря перебувають з півсотні суден, які чекають черги на експорт. Зокрема, частина йде до Дунайських портів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 8 суден, ще 18 — у Чорноморську, та одне — у Південному. Крім того, ще 5 суден прямують на вихід з портів, а на вхід чекають 7 кораблів.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження до Дунайських портів. В Ізмаїлі зараз перебувають 20 суден, більшість з яких транспортує паливо, руду та олії. Ще 4 стоять у Кілії та 1 — у Рені.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник.

Також ми писали, що росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.

Додамо, станом на ранок 15 січня у Чорному морі стих шторм і ворог поновив чергування кораблів. Наразі на бойовому чергуванні присутні носії "Калібрів", тож загроза обстрілів висока.