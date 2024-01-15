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В порту Черноморска стоит рекордное количество судов для загрузки

15 января 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В порту Черноморска стоит рекордное количество судов для загрузки
Судно в порту. Фото: Гиманов Александр / УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 15 января порты Одессы продолжают принимать суда на загрузку. Сейчас в акватории Черного моря находятся с полусотни судов, ожидающих очереди экспорта. В частности, часть идет в Дунайские порты.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 8 судов, еще 18 — в Черноморске, и одно — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов, а вход ждут 7 кораблей.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 20 судов, большинство из которых транспортируют топливо, руду и подсолнечное масло. Еще 4 стоят в Килии и 1 — в Рени.

Напомним, на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Также мы писали, что россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты били по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

Добавим, по состоянию на утро 15 января в Черном море стих шторм и враг возобновил дежурство кораблей. На боевом дежурстве присутствуют носители "Калибров", поэтому угроза обстрелов высокая.

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