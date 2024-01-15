В румынской Констанце на 40% увеличилась перевалка зерна — причины

Порт в Констанце. Фото: GMK Center

В румынской Констанце увеличилось количество перевалки зерна. Это удалось благодаря увеличению количества поставок зерна из Украины в порт соседней страны.

Об этом пишет издание Reuters.

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По их информации, доля украинского зерна в Констанце составила около 40% от общего объема перевалки. Кроме того, этот порт показал самый большой показатель экспорта зерна в 2023 году.

Экспорт зерна через румынские порты

Отметим, что в 2023 году порт Констанцы отгрузил 36 миллионов тонн зерна, из которых 14 миллионов — украинское. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Судьба транзита украинского зерна

Также Румыния планирует увеличить транзитную способность украинского зерна. Речь идет о 4 миллионах тонн в месяц. Однако для этого необходимо модернизировать железнодорожную и автомобильную инфраструктуру в порту и вокруг него.

Напомним, по состоянию на 15 января порты Большой Одессы продолжают принимать суда на погрузку. Сейчас в акватории Черного моря находятся с полусотни судов, ожидающих очереди экспорта. В частности, часть направляется в Дунайские порты.

Также мы писали, что сегодня утром, около 11 часов, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.