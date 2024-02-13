Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки суден на завантаженні

Танкер BHARAT у морі. Фото: ShipSpotting

Сьогодні, 13 лютого, порти Великої Одеси продовжують бути в центрі уваги національної та міжнародної торгівлі, забезпечуючи експорт української продукції. У акваторії Чорного моря зараз перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 10 — у Чорноморську, та 4 — у Південному. Крім того, ще 12 суден прямують на вихід з портів, серед яких є олійний танкер BHARAT під прапором Панами. Судно вийшло з Одеси та прямує до Індії. І лише один балкер прямує до Південного.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що Росія продовжує мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн.

Додамо, польські фермери під час протесту на кордоні 11 лютого розсипали зерно з українських вантажівок. Подібні дії різко засудили в українському суспільстві.