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Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько судов на загрузке

13 февраля 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько судов на загрузке
Танкер BHARAT в море. Фото: ShipSpotting
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 13 февраля, порты Большой Одессы продолжают находиться в центре внимания национальной и международной торговли, обеспечивая экспорт украинской продукции. В акватории Черного моря сейчас находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 10 — в Черноморске, и 4 — в Южном. Кроме того, еще 12 судов направляются на выход из портов, среди которых есть масляный танкер BHARAT под флагом Панамы. Судно вышло из Одессы и следует в Индию. И только один балкер направляется в Южный.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран.

Добавим, польские фермеры во время протеста на границе 11 февраля рассыпали зерно с украинских грузовиков. Подобные действия были резко осуждены в украинском обществе.

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Черное море
Одесская область
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Новости Одессы
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