Росія активно використовує розвідувальні дрони на півдні України — Гуменюк пояснила причини

Ударно-розвідувальний дрон РФ. Фото: росЗМІ

Вже другу добу поспіль окупанти не виводять кораблі на чергування в Чорне та Азовське моря. Натомість вони активно використовують розвідувальні БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Дронова розвідка ворога

Військова зазначила, що наразі спостерігається посилена активність безпілотної повітряної розвідки зі сторони армії РФ. Це пов'язано з тим, що окупанти не можуть викривати обстановку безпосередньо виходячи в акваторію Чорного моря.

"Ми бачимо активність безпілотних розвідників саме в напрямку Миколаївської та Одеської областей. Регулярно фіксується присутність таких БпЛА над акваторією Чорного моря і по ним постійно ведеться бойова робота", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Маршрути ворожих розвідувальників

Окупанти запускають свої розвідники не тільки вздовж лінії фронту, а й глибше — до тилу, як повідомила спікер. Так, вони намагаються попередити можливе розгортання резервів української армії.

"Крім того, вони намагаються вишукувати об'єкти для майбутніх уражень в рамках точкових атак балістикою. А також і таки атак, які вони планують по енергооб'єктах. Вони надалі зацікавлені у цьому напрямку", — зазначила військова.

Вона додала, що раніше ворог міг запускати близько 150 розвідувальних БпЛА на добу по південних регіонах України. Проте зараз через погодні умови їхня активність зменшилась та тримається на позначці у 90 розвідувальних дронів. Військова зазначила, що за минулу добу було знищено три ворожих розвідника над морем.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 28 березня, ворог продовжує тримати кораблі в пунктах базування. На чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів наразі не спостерігається ворожих суден, проте загроза ракетних обстрілів і дронових атак залишається постійною.