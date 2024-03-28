Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворожі кораблі перебувають у пунктах базування — деталі про рух російського флоту arrow

Ворожі кораблі перебувають у пунктах базування — деталі про рух російського флоту

28 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі кораблі перебувають у пунктах базування — деталі про рух російського флоту
Птахи на Чорному морі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 28 березня, ворог продовжує тримати кораблі в пунктах базування. На чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів наразі не спостерігається ворожих суден, проте загроза ракетних обстрілів і дронових атак залишається постійною.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному та Азовскому морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".

     

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

  • до Азовського моря — 18 кораблів, з них 5 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 9 кораблів, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".

Ми раніше повідомляли, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

Додамо, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
флот
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ