Ворожі кораблі перебувають у пунктах базування — деталі про рух російського флоту

Птахи на Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 28 березня, ворог продовжує тримати кораблі в пунктах базування. На чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів наразі не спостерігається ворожих суден, проте загроза ракетних обстрілів і дронових атак залишається постійною.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному та Азовскому морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/5751

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

до Азовського моря — 18 кораблів, з них 5 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 9 кораблів, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про російський флот

Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".

Ми раніше повідомляли, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.



Додамо, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.