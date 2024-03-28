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Вражеские корабли находятся в пунктах базирования — детали движения русского флота

28 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеские корабли находятся в пунктах базирования — детали движения русского флота
Птицы на Черном море. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 28 марта, враг продолжает держать корабли в пунктах базирования. На дежурстве в акватории Черного и Азовского морей в настоящее время не наблюдается вражеских судов, однако угроза ракетных обстрелов и дроновых атак остается постоянной.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

     

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

  • к Азовскому морю — 18 кораблей, из них 5 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 9 кораблей, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что в последнее время Силы обороны имеют значительные успехи в Черном море, в частности, речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Однако есть вероятность повреждения еще одного корабля — "Ивана Хурса".

Ранее сообщалось, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террористки.

Добавим, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

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