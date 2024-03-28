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Россия активно использует разведывательные дроны на юге Украины — Гуменюк объяснила причины

28 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия активно использует разведывательные дроны на юге Украины — Гуменюк объяснила причины
Ударно-разведывательный дрон РФ. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Уже вторые сутки оккупанты не выводят корабли на чередование в Черное и Азовское моря. Они активно используют разведывательные БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Дроновая разведка врага

Военная отметила, что наблюдается усиленная активность беспилотной воздушной разведки со стороны армии РФ. Это связано с тем, что оккупанты не могут разоблачать обстановку непосредственно выходя в акваторию Черного моря.

"Мы видим активность беспилотных разведчиков именно в направлении Николаевской и Одесской областей. Регулярно фиксируется присутствие таких БПЛА над акваторией Черного моря и по ним постоянно ведется боевая работа" , — прокомментировала Наталья Гуменюк.

Маршруты вражеских поисковиков

Оккупанты запускают свои разведчики не только вдоль линии фронта, но и глубже – к тылу, как сообщила спикер. Так, они пытаются предупредить возможное развертывание резервов украинской армии.

"Кроме того, они пытаются выискивать объекты для будущих поражений в рамках точечных атак баллистикой. А также атак, которые они планируют по энергообъектам. Они в дальнейшем заинтересованы в этом направлении" , — отметила военная.

Она добавила, что ранее враг мог запускать около 150 разведывательных БПЛА в сутки по южным регионам Украины. Однако сейчас из-за погодных условий их активность уменьшилась и держится на отметке 90 разведывательных дронов. Военная отметила, что за минувшие сутки были уничтожены три вражеских разведчика над морем.

Напомним, что на сегодня, 28 марта, враг продолжает держать корабли в пунктах базирования. На дежурстве в акватории Черного и Азовского морей пока не наблюдается вражеских судов, однако угроза ракетных обстрелов и дроновых атак остается постоянной.

Одесса
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российские войска
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Наталия Гуменюк
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