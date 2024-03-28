Россия активно использует разведывательные дроны на юге Украины — Гуменюк объяснила причины
Уже вторые сутки оккупанты не выводят корабли на чередование в Черное и Азовское моря. Они активно используют разведывательные БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Дроновая разведка врага
Военная отметила, что наблюдается усиленная активность беспилотной воздушной разведки со стороны армии РФ. Это связано с тем, что оккупанты не могут разоблачать обстановку непосредственно выходя в акваторию Черного моря.
"Мы видим активность беспилотных разведчиков именно в направлении Николаевской и Одесской областей. Регулярно фиксируется присутствие таких БПЛА над акваторией Черного моря и по ним постоянно ведется боевая работа" , — прокомментировала Наталья Гуменюк.
Маршруты вражеских поисковиков
Оккупанты запускают свои разведчики не только вдоль линии фронта, но и глубже – к тылу, как сообщила спикер. Так, они пытаются предупредить возможное развертывание резервов украинской армии.
"Кроме того, они пытаются выискивать объекты для будущих поражений в рамках точечных атак баллистикой. А также атак, которые они планируют по энергообъектам. Они в дальнейшем заинтересованы в этом направлении" , — отметила военная.
Она добавила, что ранее враг мог запускать около 150 разведывательных БПЛА в сутки по южным регионам Украины. Однако сейчас из-за погодных условий их активность уменьшилась и держится на отметке 90 разведывательных дронов. Военная отметила, что за минувшие сутки были уничтожены три вражеских разведчика над морем.
Напомним, что на сегодня, 28 марта, враг продолжает держать корабли в пунктах базирования. На дежурстве в акватории Черного и Азовского морей пока не наблюдается вражеских судов, однако угроза ракетных обстрелов и дроновых атак остается постоянной.
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