Росія атакувала Одесу авіаракетою — в місті працювала ППО
Росія атакувала Одесу керованою авіаракеою Х-59 "Ґедзь", яку запустила тактична авіація ПКС РФ. Ракета була вражена силами ППО в прибережній зоні міста.
Про це заявили в Силах оборони півдня України.
ППО збили російську ракету над Одесою
За попередніми даними, вибуховою хвилею від знищеної цілі та падінням уламків ракети побило скло торговельних об'єктів в прибережній зоні міста. Інформації про постраждалих не надходило.
Як додається, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 20:32. У Повітряних силах повідомили про активність на півдні важких винищувачів Су-34, а пізніше — про рух запущеної керованої авіаракети Х-59 "Ґедзь" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, сьогодні в акваторії Чорного моря активізувались російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-22.
Також під час атаки вночі проти 5 квітня росіяни намагались пошкодити обʼєкт енергетичної інфраструктури Одеського регіону. На щастя, сили ППО збили усі чотири ворожі БпЛА.
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