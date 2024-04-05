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Росія атакувала Одесу авіаракетою — в місті працювала ППО

5 квітня 2024 23:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія атакувала Одесу авіаракетою — в місті працювала ППО
Робота ЗРК по російській ракеті. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Росія атакувала Одесу керованою авіаракеою Х-59 "Ґедзь", яку запустила тактична авіація ПКС РФ. Ракета була вражена силами ППО в прибережній зоні міста.

Про це заявили в Силах оборони півдня України.

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За попередніми даними, вибуховою хвилею від знищеної цілі та падінням уламків ракети побило скло торговельних об'єктів в прибережній зоні міста. Інформації про постраждалих не надходило.

Росія атакувала Одесу авіаракетою — в місті працювало ППО - фото 1
Джерело: Telegram Сил оборони півдня

Як додається, повітряну тривогу в регіоні оголосили о 20:32. У Повітряних силах повідомили про активність на півдні важких винищувачів Су-34, а пізніше — про рух запущеної керованої  авіаракети Х-59 "Ґедзь" у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Росія атакувала Одесу авіаракетою — в місті працювало ППО - фото 2
Джерело: Telegram Сил оборони півдня
Росія атакувала Одесу авіаракетою — в місті працювало ППО - фото 3
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні в акваторії Чорного моря активізувались російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-22. 

Також під час атаки вночі проти 5 квітня росіяни намагались пошкодити обʼєкт енергетичної інфраструктури Одеського регіону. На щастя, сили ППО збили усі чотири ворожі БпЛА.

 

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