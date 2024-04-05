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Россия атаковала Одессу авиаракетой — в городе работала ПВО

5 апреля 2024 23:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия атаковала Одессу авиаракетой — в городе работала ПВО
Работа ЗРК по российской ракете. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Россия атаковала Одессу управляемой авиаракеей Х-59 "Овод", запущенной тактической авиацией ВКС РФ. Ракета была поражена силами ПВО в прибрежной зоне города.

Об этом заявили в Силах обороны юга Украины.

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По предварительным данным, взрывной волной от уничтоженной цели и падением обломков ракеты побили стекла торговых объектов в прибрежной зоне города. Информация о пострадавших не поступала.

Россия атаковала Одессу авиаракетой — в городе работало ПВО - фото 1
Источник: Telegram Сил обороны юга

Как сообщается, воздушную тревогу в регионе объявили в 20:32. В Воздушных силах сообщили об активности на юге тяжелых истребителей Су-34, а позже — о движении запущенной управляемой авиаракеты Х-59 "Овод" в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Россия атаковала Одессу авиаракетой — в городе работало ПВО - фото 2
Источник: Telegram Сил обороны юга
Россия атаковала Одессу авиаракетой — в городе работало ПВО - фото 3
Источник: Telegram ВС ВСУ

Напомним, сегодня в акватории Черного моря активизировались российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22.

Также во время атаки в ночь на 5 апреля россияне пытались повредить объект энергетической инфраструктуры Одесского региона. К счастью, силы ПВО сбили все четыре вражеских БпЛА.

Одесса
ПВО
ракета
самолеты
война в Украине

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