Россия атаковала Одессу авиаракетой — в городе работала ПВО

Работа ЗРК по российской ракете. Фото: скриншот

Россия атаковала Одессу управляемой авиаракеей Х-59 "Овод", запущенной тактической авиацией ВКС РФ. Ракета была поражена силами ПВО в прибрежной зоне города.

Об этом заявили в Силах обороны юга Украины.

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По предварительным данным, взрывной волной от уничтоженной цели и падением обломков ракеты побили стекла торговых объектов в прибрежной зоне города. Информация о пострадавших не поступала.

Источник: Telegram Сил обороны юга

Как сообщается, воздушную тревогу в регионе объявили в 20:32. В Воздушных силах сообщили об активности на юге тяжелых истребителей Су-34, а позже — о движении запущенной управляемой авиаракеты Х-59 "Овод" в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Источник: Telegram Сил обороны юга

Источник: Telegram ВС ВСУ

Напомним, сегодня в акватории Черного моря активизировались российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22.

Также во время атаки в ночь на 5 апреля россияне пытались повредить объект энергетической инфраструктуры Одесского региона. К счастью, силы ПВО сбили все четыре вражеских БпЛА.