Росія будує нафтопровід у Крим, аби забезпечити паливом окупаційні війська

Нафтопровід пролягає. Фото ілюстративне: Укрінформ

Росія будує нафтопровід до Криму. Необхідність у його зведенні виникла через гостру проблему забезпечення паливом значної частини окупованих території, зокрема й захопленого півострову.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Нафтопровід до Криму

Росія має проблему забезпечення нафтопродуктами окупованого Криму, частини Херсонської та Запорізької областей. Усе через пошкодження Керченського мосту, який не дозволяє їм повноцінно використовувати залізницю та автомобільне сполучення. Тому все паливо їде у бензовозах через Маріуполь, тобто в об'їзд, що робить транспортування дорожчим.

"Його будівництво просувається відносно швидко. Минулого року ми говорили, що вони пройшли Донецьку область та розпочали будівництво у Запорізькій області. Нині вони вже пройшли Бердянськ. Цього року можуть дотягнути його до Мелітополя, якщо їм ніщо не завадить", — каже керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Взимку роботи над будівництвом шляхопровода було припинено через погодні умови. Наразі вони відновлені, фіксується велика кількість обладнання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли Україна атакує Кримський міст. А також про те, які ракети здатні вразити переправу через Керченську протоку.