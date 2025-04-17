Россия строит нефтепровод в Крым, чтобы обеспечить топливом оккупационные войска

Нефтепровод пролегает. Фото иллюстративное: Укринформ

Россия строит нефтепровод в Крым. Необходимость в его возведении возникла из-за острой проблемы обеспечения топливом значительной части оккупированных территории, в том числе и захваченного полуострова.

Об этом в интервью Громадському радио рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Реклама

Читайте также:

Нефтепровод в Крым

У России возникла проблема обеспечения нефтепродуктами оккупированного Крыма, части Херсонской и Запорожской области. Все из-за повреждения Керченского моста, который не позволяет им полноценно использовать железную дорогу и автомобильное сообщение. Поэтому все топливо едет в бензовозах через Мариуполь, то есть в объезд, что делает транспортировку дороже.

"Его строительство продвигается относительно быстро. В прошлом году мы говорили, что они прошли Донецкую область и начали строительство в Запорожской области. Сейчас они уже прошли Бердянск. В этом году могут дотянуть его до Мелитополя, если им ничто не помешает", — говорит руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Зимой работы над строительством путепровода были приостановлены из-за погодных условий. Сейчас они возобновлены, фиксируется большое количество оборудования.

Напомним, недавно мы писали о том когда Украина атакует Крымский мост. А также о том, какие ракеты способны поразить переправу через Керченский пролив.