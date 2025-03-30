Росія будує військову базу в Очамчирі – супутникові знімки

Порт в тимчасово окупованому місті Очамчирі. Фото: Google Earth Pro

Росія потребує нових портів у Чорному морі для захисту свого флоту від українських атак. Супутники зафіксували будівництво нової військово-морської бази РФ в Очамчирі — на окупованій території Грузії.

Про це у неділю, 30 березня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Росія будує нову військово-морську базу

За словами Плетенчука, ця база не стане ключовою гаванню Чорноморського флоту Росії. Він каже, що, попри те, що Росія використовувала Очамчирі як базу для своїх сил берегової охорони, нова база не відповідає технічним вимогам для розміщення великої частини окупантського флоту.

"Вони будують її давно, але назвати це повноцінною військово-морською базою поки що не можна. Розмістити там великі надводні кораблі навряд чи вдасться", — підкреслив він.

Речник ВМС ЗСУ додав, що на базі все ще є багато недоліків, і вона не здатна стати повноцінною військово-морською базою для великих одиниць кораблів.

"Росія намагається створити майданчик для захисту своїх сил у Чорному морі, але це не є новим кроком для них, і наразі це не дасть значної переваги", — сказав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, Плетенчук розкрив деталі, як контролюється ситуація у Чорному морі. Також ми писали, чим вигідне Україні перемир'я у Чорному морі.