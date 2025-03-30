Россия строит военную базу в Очамчире — спутниковые снимки

Порт во временно оккупированном городе Очамчири. Фото: Google Earth Pro

Россия нуждается в новых портах в Черном море для защиты своего флота от украинских атак. Спутники зафиксировали строительство новой военно-морской базы РФ в Очамчири — на оккупированной территории Грузии.

Об этом в воскресенье, 30 марта, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам Плетенчука, эта база не станет ключевой гаванью Черноморского флота России. Он говорит, что, несмотря на то, что Россия использовала Очамчири как базу для своих сил береговой охраны, новая база не соответствует техническим требованиям для размещения большой части оккупантского флота.

"Они строят ее давно, но назвать это полноценной военно-морской базой пока нельзя. Разместить там большие надводные корабли вряд ли удастся", — подчеркнул он.

Спикер ВМС ВСУ добавил, что на базе все еще есть много недостатков, и она не способна стать полноценной военно-морской базой для крупных единиц кораблей.

"Россия пытается создать площадку для защиты своих сил в Черном море, но это не является новым шагом для них, и пока это не даст значительного преимущества", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, Плетенчук раскрыл детали, как контролируется ситуация в Черном море. Также мы писали, чем выгодно Украине перемирие в Черном море.