Росія будує паралельний міст у Керченській протоці: імовірно, для захисту Кримського мосту

Незаконно зведений Кримський міст. Фото: скриншот

Росія активно зводить нову споруду, яка йде паралельно теперішньому Кримського мосту. Будівництво включає палі, металеві балки та дорожнє полотно, імовірно, для створення дороги-дублера на випадок пошкодження основного.

Світлини споруди опублікував у понеділок, 2 вересня, опублікував Telegram-канал "Крымский ветер".

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Де саме будують споруду

Моніторингові канали повідомляє, що інженерну споруду росіяни зводять у Керченській протоці з боку окупованого Криму. За останніми даними, у дно вже вбито близько сотні паль, на які встановлено металеві балки та прокладено дорожнє полотно. Будівництво охороняється постами російських військових.

Незаконна споруда, яку зводять росіяни в Криму. Фото: "Крымский ветер"

Навіщо Росія будує новий міст

Експерти кажуть, що ця нова конструкція, можливо, буде продовжена до судноплавного прольоту основного мосту. Імовірно, що Росія планує створити дорогу-дублер на випадок знищення або серйозного пошкодження Керченського мосту, що забезпечить альтернативний шлях між Кримом та російською материковою частиною.

Крім того, спорудження паралельної конструкції може ускладнити прохід українських морських дронів до опор основного мосту, що є важливим стратегічним кроком для захисту цього важливого транспортного маршруту.