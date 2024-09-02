Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди arrow

Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди

2 вересня 2024 15:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія будує паралельний міст у Керченській протоці: імовірно, для захисту Кримського мосту
Незаконно зведений Кримський міст. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія активно зводить нову споруду, яка йде паралельно теперішньому Кримського мосту. Будівництво включає палі, металеві балки та дорожнє полотно, імовірно, для створення дороги-дублера на випадок пошкодження основного.

Світлини споруди опублікував у понеділок, 2 вересня, опублікував Telegram-канал "Крымский ветер".  

Читайте також:
Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди - фото 1
https://t.me/Crimeanwind/66560

Де саме будують споруду

Моніторингові канали повідомляє, що інженерну споруду росіяни зводять у Керченській протоці з боку окупованого Криму. За останніми даними, у дно вже вбито близько сотні паль, на які встановлено металеві балки та прокладено дорожнє полотно. Будівництво охороняється постами російських військових.

Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди - фото 2
Незаконна споруда, яку зводять росіяни в Криму. Фото: "Крымский ветер"

Навіщо Росія будує новий міст

Експерти кажуть, що ця нова конструкція, можливо, буде продовжена до судноплавного прольоту основного мосту. Імовірно, що Росія планує створити дорогу-дублер на випадок знищення або серйозного пошкодження Керченського мосту, що забезпечить альтернативний шлях між Кримом та російською материковою частиною.

Крім того, спорудження паралельної конструкції може ускладнити прохід українських морських дронів до опор основного мосту, що є важливим стратегічним кроком для захисту цього важливого транспортного маршруту.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса війна російські війська Крим міст Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси Кримський міст

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:31 Відстрочка для усиновлювачів — з якими документами йти до ТЦК

15:27 Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди

Термінова новина

15:27 У Харкові пролунав потужний вибух

15:21 Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю — є поранені та руйнування

15:12 Стефанішина заявила, що Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

15:12 На Львівщині водій на смерть збив рідкісного лося — як покарали чоловіка

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

14:44 Частина клієнтів Укрпошти платитиме за посилки по-новому — кого торкнулось

14:40 У Києві викрили псевдоправоохоронців, які обдурили криптобізнесмена на 250 тисяч доларів

14:36 Реверанс у бік Китаю — Путін зробив несподівану заяву про свою родину

15:31 Відстрочка для усиновлювачів — з якими документами йти до ТЦК

15:27 Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди

Термінова новина

15:27 У Харкові пролунав потужний вибух

15:21 Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю — є поранені та руйнування

15:12 Стефанішина заявила, що Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

15:12 На Львівщині водій на смерть збив рідкісного лося — як покарали чоловіка

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

14:44 Частина клієнтів Укрпошти платитиме за посилки по-новому — кого торкнулось

14:40 У Києві викрили псевдоправоохоронців, які обдурили криптобізнесмена на 250 тисяч доларів

14:36 Реверанс у бік Китаю — Путін зробив несподівану заяву про свою родину

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги