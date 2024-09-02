Россия строит параллельный мост в Керченском проливе: вероятно, для защиты Крымского моста

Россия строит параллельный мост в Керченском проливе — в сети появились фото сооружения
Россия активно строит новое сооружение, которое идет параллельно нынешнему Крымскому мосту. Строительство включает сваи, металлические балки и дорожное полотно, вероятно, для создания дороги-дублера на случай основного повреждения.
Фотографии сооружения опубликовал в понедельник, 2 сентября, опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".
Где именно строят постройку
Мониторинговые каналы сообщает, что инженерное сооружение россияне строят в Керченском проливе со стороны оккупированного Крыма. По последним данным, в дно уже вбито около сотни свай, на которые установлены металлические балки и проложено дорожное полотно. Строительство охраняется постами русских военных.
Зачем Россия строит новый мост
Эксперты говорят, что эта новая конструкция, возможно, будет продлена до судоходного пролета основного моста. Вероятно, Россия планирует создать дорогу-дублер на случай уничтожения или серьезного повреждения Керченского моста, что обеспечит альтернативный путь между Крымом и российской материковой частью.
Кроме того, строительство параллельной конструкции может усложнить проход украинских морских дронов к опорам основного моста, что является важным стратегическим шагом для защиты этого важного транспортного маршрута.
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