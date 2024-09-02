Россия строит параллельный мост в Керченском проливе: вероятно, для защиты Крымского моста

Незаконно построенный Крымский мост. Фото: скриншот

Россия активно строит новое сооружение, которое идет параллельно нынешнему Крымскому мосту. Строительство включает сваи, металлические балки и дорожное полотно, вероятно, для создания дороги-дублера на случай основного повреждения.

Фотографии сооружения опубликовал в понедельник, 2 сентября, опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

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Мониторинговые каналы сообщает, что инженерное сооружение россияне строят в Керченском проливе со стороны оккупированного Крыма. По последним данным, в дно уже вбито около сотни свай, на которые установлены металлические балки и проложено дорожное полотно. Строительство охраняется постами русских военных.

Незаконное сооружение, возводимое русскими в Крыму. Фото: "Крымский ветер"

Зачем Россия строит новый мост

Эксперты говорят, что эта новая конструкция, возможно, будет продлена до судоходного пролета основного моста. Вероятно, Россия планирует создать дорогу-дублер на случай уничтожения или серьезного повреждения Керченского моста, что обеспечит альтернативный путь между Крымом и российской материковой частью.

Кроме того, строительство параллельной конструкции может усложнить проход украинских морских дронов к опорам основного моста, что является важным стратегическим шагом для защиты этого важного транспортного маршрута.