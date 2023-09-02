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Росія намагається повернути контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі

2 вересня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі триває "тиха війна" за газовидобувні родовища
"Вишки Бойка" у Чорному морі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі продовжується "тиха війна" за так звані "вишки Бойка". Газовидобувні родовища неподалік Одеси є стратегічним опорним пунктом як для України, так і для Росії. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Об'єкт дійсно специфічний. Це додаткові конструкції, які розташовуються в територіальних водах України та за їхніми межами і вони небезпечні, оскільки ще до повномасштабного вторгнення, виходячи на патрулювання, говорили, що росіяни своїми провокаціями влаштовували "війну одного пострілу"", — сказала Гуменюк.

Боротьба за "вишки Бойка"

За словами речниці "Півдня", газоконденсатні родовища — це небезпечний об'єкт, де застосування зброї може мати потужні наслідки. Тому там більше проходив формат перемовин. Вогневих протистоянь не відбувалося саме через небезпеку регіону. 

"Самі вишки росіяни використовували для розташування розвідувальної апаратури, радіолокаційної та, можливо, якісь протиповітряні засоби. Тому вони мають сенс з точки зору опорного пункту", — додала військова. 

Також Гуменюк вважає, що після звільнення Зміїного, знищення апаратури на цих вишках позбавило росіян очей, вух і засобів захисту. Вони зараз намагаються відновити над ними контроль саме для того, щоб знову відновити стеження.

Нагадаємо, оперативна обстановка на півдні України залишається напруженою. Наразі у Чорному морі залишається велика кількість кораблів на чергуванні, проте ракетоносії заведені у пункти базування.

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