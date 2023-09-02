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Россия пытается вернуть контроль над "вышками Бойко" в Черном море

2 сентября 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море продолжается "тихая война" за газодобывающие месторождения
"Вышки Бойка" в Черном море. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море продолжается "тихая война" за так называемые "вышки Бойко". Газодобывающие месторождения недалеко от Одессы являются стратегическим опорным пунктом как для Украины, так и для России.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Объект действительно специфичен. Это дополнительные конструкции, которые находятся в территориальных водах Украины и за их пределами и они опасны, поскольку еще до полномасштабного вторжения, выходя на патрулирование, говорили, что россияне своими провокациями устраивали "войну одного выстрела"", — сказала Гуменюк.

Борьба за "вышки Бойко"

По словам спикера "Юга", газоконденсатные месторождения — это опасный объект, где применение оружия может иметь мощные последствия. Поэтому там больше проходил формат переговоров. Огневых противостояний не происходило именно из-за опасности региона.

"Сами вышки россияне использовали для расположения разведывательной аппаратуры, радиолокационной и, возможно, какие-то противовоздушные средства. Поэтому они имеют смысл с точки зрения опорного пункта", — добавила военная.

Также Гуменюк считает, что после освобождения Змеиного, уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян глаз, ушей и средств защиты. Они сейчас пытаются восстановить над ними контроль именно для того, чтобы снова возобновить слежку.

Напомним, оперативная обстановка на юге Украины остается напряженной. В Черном море остается большое количество кораблей на дежурстве, однако ракетоносители заведены в пункты базирования.

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