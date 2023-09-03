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Росія намагається знайти слабкі місця ППО: Гуменюк про нічну атаку на Одещину

3 вересня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія намагається знайти слабкі місця ППО
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Армія-агресорка не полишає своїх спроб виявити прогалини у протиповітряній обороні України. Про це може свідчити довготривала атака безпілотниками на Одеську область, яка здійснювалася кількома хвилями та з різною траєкторією.  

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Повітряна тривога в Одеській області лунала понад три з половиною години, і весь цей час сили протиповітряної оборони відбивали атаки. Вони як завжди спрямовували їх кількома хвилями, намагаючись знайти слабкі місця ППО, обійти їх та завдати максимальної кількості влучань", — сказала військова. 

Безпілотник над Зміїним

Вчора, 2 вересня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Одещині, неподалік від острова Зміїний, знищено розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6.

За словами речниці "Півдня", цей БпЛА може свідчити як про збір інформації, так і про намагання тероризувати з повітря так само, як ворог це робить вздовж прифронтової лінії.

"Питання в тому, що цей безпілотник є дроном, який не тільки збирає інформацію, а може також нести елементи ураження та завдавати ударів. Цілком ймовірно, що росіянам просто хотілося перевірити, чи дійсно одесити наважаться відзначати день міста", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, під час нічної атаки на припортову інфраструктуру Одеської області є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. Поліцейські документують наслідки чергового удару.

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